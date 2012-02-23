Ответственность водителей за непредоставление преимущества маршруткам усилили

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключено положение, которое предусматривало наложение штрафа за непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам в размере от 25 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В то же время, изменениями установлено, что непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановку на полосе для маршрутных транспортных средств влечет за собой штраф от 30 до 40 таких минимумов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.