ВР разграничила функции государственного и хозяйственного управления ж/д отраслью

Верховная Рада Украины разграничила функции государственного и хозяйственного управления железнодорожной отраслью.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте» проголосовали 239 народных депутатов из 403, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что управление процессом перевозок во внутреннем и международном сообщении осуществляется централизовано и принадлежит к исключительной компетенции АО «Укрзализныця».

Управление объектами государственной собственности, которые не вошли в уставный капитал АО «Укрзализныця», и его акциями, осуществление государственного контроля, регулирование и надзор за деятельностью железнодорожного транспорта общего пользования осуществляется Кабинетом министров Украины, центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта, другими центральными органами исполнительной власти в соответствии с законом с учетом особенностей, установленных Законом “Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования ”.

Магистральные железнодорожные линии общего пользования и размещенные на них технологические сооружения, передаточные устройства, которые непосредственно используются для обеспечения процесса перевозок, а именно - железнодорожные станции и пути общего пользования, тяговые подстанции, контактная сеть и другие устройства технологического электроснабжения, системы сигнализации, централизации, блокирования и управления движением поездов, объекты и имущество, предназначенные непосредственно для выполнения аварийно-восстановительных работ, является государственной собственностью, закрепляются за АО “Укрзализныця” на праве хозяйственного ведения и не подлежат приватизации.

“Укрзализныця” не может отчуждать, передавать в пользование, аренду, лизинг, концессию, управление, залог, вносить в уставной (сложенный) капитал субъектов ведения хозяйства имущество, которое является государственной собственностью и передано “Укрзализныци” на праве хозяйственного ведения, а также совершать другие правовые действия, следствием которых может быть отчуждение такого имущества.

Распоряжение имуществом, внесенным в уставной капитал АО “Укрзализныця”, в том числе списание, продажа, бесплатная передача, предоставление в пользование, аренду, обмен, а также выведение из эксплуатации подвижного состава, в том числе контейнеров, осуществляется АО “Укрзализныця” в соответствии с его уставом и законодательством.

Тарифы на железнодорожные перевозки устанавливаются с учетом инвестиционной составляющей. Разработка тарифов на перевозку грузов, пассажиров, грузобагажа железнодорожным транспортом в международном сообщении, в том числе транзитом, осуществляется АО «Укрзализныця». Тарифы на транзитные перевозки устанавливаются АО «Укрзализныця» в соответствии с международными договорами и законодательством Украины.

Экономические отношения “Укрзализныци” и ее зависимых хозяйственных обществ, порядок взаимодействия между ними, включая распределение доходов (прибыли) от перевозок, расчеты за услуги и работы, другие расчеты, связанные с централизованными поставками товарно-материальных ценностей, несохранением груза, повреждением объектов железнодорожного транспорта общего пользования, ремонтом подвижного состава, изготовлением запасных частей, осуществляются с учетом единой технологии работы в порядке, который определяется АО “Укрзализныця”.

Планы деятельности и перспективные планы развития АО “Укрзализныця” утверждает центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта.

Закон вступает в силу со дня государственной регистрации публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, образованного в соответствии с Законом «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования».