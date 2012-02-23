Одесская железная дорога потеряла грузы из-за несогласованности в работе отправителей и получателей

На протяжении 20 дней февраля грузооборот на Одесской железной дороге существенно сократился в результате несогласованности в работе грузоотправителей и получателей грузов. По оперативным данным, транспортные мощности оказались более чем на четверть недогруженными, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе железной дороги.

Причем существенное отставание – при доведенном задании 1 млн. 368 тыс. перевезено за этот период лишь 943 тыс. 715 тонн грузов – произошло «не только из-за сложных погодных условий, но и по причинам субъективным. Среди них отсутствие рынка сбыта и договоров, уменьшение или невозможность приема груза грузополучателем, сезонное снижение спроса на груз и тому подобное».

Из 20 запланированных к загрузке видов грузов лишь по 14 позициям выполнены доведенные задания. Прежде всего наблюдается отставание в перевозках импортных товаров, строительных грузов и цветной руды. Острейшая ситуация возникла с импортными грузам: плановые показатели реализованы лишь на 43,9% - по сравнению с 41,9% уровнем за аналогичный период прошлого года. Главный сбой возник из-за непредъявления грузов к перевозке в связи с отсутствием рынка сбыта и договоров по станции Черноморская, в частности по вине ООО «Трансинвестсервис».

Никопольский завод ферросплавов уменьшил прием сырья из станции Ильичевск-Поромная. В связи со сложными погодными условиями, низкой температурой воздуха, что привело к смерзанию акваторий морских портов, возникли проблемы с приемом импортных грузов по Николаевскому и Одесскому портам.

Похожая ситуация сложилась с нагрузкой строительных грузов. Из-за резкого снижения температуры стремительно сократился спрос на строительные грузы – за 20 дней февраля недогружено 225 тыс. 704 тонн, что привело к выполнению плана лишь на 28,8%, а по сравнению с уровнем прошлого года на 49,7%. Также за этот период недогружено 19,6 тыс. тонн цветной руды, в результате чего выполнение плана составляет 85,7%, а к прошлому году – 95,5%. В частности, не выполняется план нагрузки по станциям Капустино и Канатово из-за непринятие замерзлого груза государственным предприятием «Восток ГЗК».

Все это привело к тому, что за 20 дней текущего месяца Одесская железная дорога недополучила свыше 66 млн. грн. доходных поступлений от грузовых перевозок, что значительно ухудшило финансовое состояние железной дороги. Сейчас Одесская железная дорога наверстывает упущенное – увеличивает объемы перевозок предъявленных грузов.