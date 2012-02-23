На Донецкой железной дороге задержан расхититель релейных шкафов

Оперативники военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) совместно с работниками транспортной милиции в ночь на 23 февраля на перегоне Горловка—Байрак Никитовской задержали расхитителя, который разобрал релейный шкаф входного светофора и похитил из него 2 реле.

Как сообщает ДЖД, в ходе расследования было установлено, что задержанный ранее разобрал релейные шкафы на том же участке железной дороге 11 и 15 февраля. Убытки железной дороги устанавливаются.

Кроме того, ДЖД сообщила, что сотрудники военизированной охраны ДЖД совместно с представителями транспортной милиции 20 февраля на перегоне Волчеярск—Переездная задержали двух расхитителей, которые, используя автопогрузчик и грузовой автомобиль «Камаз», похитили с железнодорожной насыпи 10,8 тонн щебня.

12 февраля по станции Южнодонбасская были задержаны три расхитителя, которые похитили 1610 кг угля и пытались вывезти похищенное на личном автомобиле.

3 февраля по станции Монахово были задержаны три расхитителя, которые похитили из полувагонов 3980 кг кокса на общую сумму 9280 грн.

Всего с начала 2012 года работники военизированной охраны ДЖД предотвратили 56 случаев хищения грузов и материальных ценностей на общую сумму 67 тыс. грн. Задержаны и переданы в правоохранительные органы 79 расхитителей.

«Как правило, объектами посягательств становятся грузы, которые перевозятся на открытом подвижном составе, в первую очередь это изделия из черных металлов, металлолом и уголь», - отмечается в сообщении ДЖД.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

В 2011 году Донецкая железная дорога увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 153 млн. тонн, что составило 39% общих объемов всех железных дорог Украины.

В дальнем сообщении ДЖД в 2011 году перевезла 10,401 млн. пассажиров — на 0,6% больше, чем годом ранее.