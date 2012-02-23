Парламент принял закон об акционировании «Укрзализныци»

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Принятие законов осуществляется в рамках реформы железнодорожного транспорта Украины, первым этапом которого является корпоратизация отрасли.

По мнению авторов законопроекта, акционирование и реформа позволят сделать структуру «Укрзализныци» более прозрачной, повысить качество корпоративного управления и эффективность принятия решений.

Создание акционерного общества позволит ускорить реализацию собственных инвестиционных программ железных дорог и привлекать финансирование на модернизацию инфраструктуры по более выгодным ставкам, привлекать внешних инвесторов и создавать совместные предприятия.

Справка УНИАН. реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.

Практика создания компании на базе государственного акционерного общества соответствует международной практике, а также – требованиям международных организаций и Европейского Союза. В частности, аналогичная реформа железнодорожного сектора проводилась в Великобритании и Германии.