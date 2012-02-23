Беларусь заинтересована в упрощенном таможенном контроле в поездах из Украины

Республика Беларусь заинтересована во введении упрощенного таможенного контроля в поездах из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, об этом шла речь во время встречи председателя ведомства Игоря КАЛЕТНИКА с председателем таможенного комитета Беларуси Александром ШПИЛЕВСКИМ.

Согласно сообщению, белорусская сторона заинтересовалась опытом украинской таможни по осуществлению таможенного контроля поездов «Киев - Москва» и «Харьков - Москва» на станции отправления/прибытия. Такой же порядок планируется ввести и на поездах сообщением Украина-Беларусь.

По словам И.КАЛЕТНИКА, в течение 2011 года товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь вырос на 6 млрд. долл. США. Через украинско-белорусскую границу было пропущено 2,5 млн. транспортных средств, 33,8 млн. тонн грузов и 8,7 млн. граждан.

Учитывая это, крайне важным является обеспечение эффективного контроля и создания комфортных условий для пересечения границы.

Также сообщается, что на сегодняшний день завершается реконструкция пункта пропуска «Новые Яриловичи», который является одним из крупнейших на украинско-белорусской границе. Готовность объекта составляет 85%.

«Ожидаем, что строительство будет завершено в мае этого года. Расширение пункта пропуска «Новые Яриловичи» позволит увеличить пропускную способность до 1780 автомобилей в сутки, - отметил И.КАЛЕТНИК, - поскольку увеличение объемов взаимной торговли предполагает создание соответствующей инфраструктуры пунктов пропуска».