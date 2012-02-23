АО на базе УЗ создадут в течение 10 месяцев со дня вступления в силу закона - эксперт

Акционерное общество на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») будет создано в течение 10 месяцев со дня вступления в силу закона о порядке организации акционерного общества на базе «Укрзализныци», принятого 23 февраля.

Такое мнение УНИАН высказал координатор реформирования транспортной отрасли Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины Александр КАВА.

«Думаю, что АО будет создано на протяжении 10 месяцев со дня вступления закона в силу», - сказал он.

А. КАВА также сообщил, что при подготовке проекта закона ко второму чтению организационная форма акционерной железнодорожной компании, которая будет создана на базе «Укрзализныци», была изменена с «государственной» на «публичную». Это сделано в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах».

«Закон Украины «Об акционерных обществах» сейчас предполагает возможность создания в Украине двух типов акционерных обществ: публичных и частных. Также закон предполагает существование государственных акционерных обществ, деятельность которых регулируется упомянутым законом, но с учетом особенностей, прописанных в специальных законах. В случае с «Укрзализныцей» можно использовать оба варианта, но законодатель установил гораздо больше требований по раскрытию информации именно для публичных АО», - сказал эксперт.

Кроме того, А. КАВА отметил, что на акционерное общество, которое будет создано на базе «Укрзализныци», будут возлагаться ряд ограничений, в частности, невозможность отчуждения акций АО, так как 100% этих акций закрепляется в государственной собственности.

«О приватизации речь не идет», - сказал он.

Как сообщил эксперт, в форме акционерного общества функционируют железные дороги, в частности, в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.

При этом «в европейской системе железных дорог нет положительных прецедентов приватизации железнодорожных компаний».

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенный Кабинетом министров законопроект №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця».