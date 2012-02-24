На модернизацию железной дороги необходимо 100 млрд. грн., сообщил Корниенко

На модернизацию железной дороги по программе реформирования необходимо около 100 млрд. грн.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал заместитель министра инфраструктуры - руководитель аппарата Владимир КОРНИЕНКО, комментируя принятые Верховной Радой Украины законы "Об особенностях образовании государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" и "О внесении изменений в Закон Украины "О железнодорожном транспорте " (относительно разграничения функций государственного и хозяйственного управления отраслью).

"Надеемся, это (принятие законов — УНИАН) позволит провести модернизацию железной дороги, на которую по программе реформирования необходимо около 100 млрд. грн. Мы хотим, чтобы наша железная дорога в первую очередь стала конкурентоспособной, во-вторых, самодостаточной, и предоставляла услуги на современном уровне", - подчеркнул он.

Также В. КОРНИЕНКО сообщил, что в ходе реформирования отрасли все социальные гарантии для железнодорожников будут сохранены.

Справка УНИАН. 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Госпрограмма реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы была принята в 2009 году. В ноябре 2011 года правительство продлило ее до 2019 года.

Программа предусматривает три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.

Ориентировочный объем средств для выполнения первого и второго этапов программы составляет 9 млрд. 329,95 млн. грн. (из госбюджета — 4 млрд. 094,9 млн. грн., из местных бюджетов — 3 млрд. 953,6 млн. грн., других источников — 1 млрд. 281,45 млн. грн.). Объем средств, необходимый для реализации третьего этапа программы, будет определен во время утверждения соответствующих задач и мероприятий.