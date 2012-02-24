ПЖД в 2012 году установит 196 приборов учета расхода воды и энергоносителей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году планирует установить в структурных подразделениях магистрали 196 приборов учета - 159 счетчиков расхода воды, 36 - электроэнергии, 1 — газа.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, предполагается, что подобные меры позволят ежегодно экономить около 80 тыс. грн.

В 2011 году в структурных подразделениях ПЖД было установлено 429 счетчиков расхода воды, 52 - тепла, 35 - электроэнергии и 7 — газа.

При этом за декабрь 2011 года — январь 2012 года за счет совершенствования учета ПЖД сэкономила около 125 тыс. кубометров воды на сумму более 819 тыс. грн. и почти 395 Гкал тепла на сумму свыше 129 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.