Железная дорога тронулась со станции «совок»

Реформа украинской железной дороги выходит из "тупика". Созданы все предпосылки для того, чтобы и железнодорожные перевозки могли стать полноценным бизнесом, приносящим прибыль - Верховная Рада приняла во втором чтении разработанный правительством закон о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и внесла изменения в Закон «О железнодорожном транспорте» (документы №9337 и №9377).

Принятие этих документов является первым этапом программы реформирования железнодорожной отрасли, рассчитанной до 2019 года. Ее первый этап (2012-2013 гг.) предусматривает создание единой государственной акционерной компании и распределение функций между ней и государством. На втором этапе реформы (2013-2015 гг.) планируется создать вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности, на третьем этапе (2016-2019 годы) - ликвидировать перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовать отдельную компания, которая будет ведать пассажирскими перевозками.

По мнению авторов законопроекта, акционирование и реформа позволят сделать структуру «Укрзализныци» более прозрачной, повысить качество корпоративного управления и эффективность принятия решений. Сторонники акционирования надеются, что создание акционерного общества позволит ускорить реализацию собственных инвестиционных программ железных дорог и привлекать финансирование на модернизацию инфраструктуры по более выгодным ставкам, а также внешних инвесторов и создавать совместные предприятия. В то же время, противники реформы отрасли считают, что акционирование - первый шаг к приватизации железной дороги.

Как утверждает генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак, приватизация железной дороге не грозит. «В законопроекте, который принят Верховной Радой, четко написано, что вся инфраструктура железных дорог не передается в уставный фонд создаваемого предприятия, а только переходит государственному акционерному обществу в управление», - сказал он.

Козак отметил, что, согласно принятому закону, 100% акций акционерного общества будут принадлежать государству и любое решение, касающееся дальнейшей судьбы инфраструктуры, будет приниматься только высшими органами власти с одобрения Верховной Рады.

Изменения ко второму чтению...

Проект закона, подготовленный ко второму чтению, несколько отличался от того, который депутаты рассматривали первым. В частности, изменения произошли в названии государственного железнодорожного предприятия. Если раньше оно планировалось как Государственное акционерное общество, то потом - Публичное акционерное общество.

Почему так произошло, пояснил один из авторов документа, координатор реформирования транспортной отрасли Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины Александр Кава: «Закон Украины «Об акционерных обществах» сейчас предполагает возможность создания в Украине двух типов акционерных обществ: публичных и частных. Также закон предполагает существование государственных акционерных обществ, деятельность которых регулируется упомянутым законом, но с учетом особенностей, прописанных в специальных законах. Таким образом, «Укрзализныця» может использовать оба варианта, но для публичных АО законодатель установил гораздо больше требований по раскрытию информации».

Таким образом, если в названии государственной компании будет написано АО - «публичное», то это будет означать, что на «Укрзализныцю» распространяется все требования, которые предусмотрены для таких обществ.

Впереди приватизация?

Акционерная компания на базе «Укрзализныци» должна быть создана уже через 10 месяцев после принятия закона - к концу 2012 года. При этом Кава отмечает, что в законе об акционировании четко выписано - 100% акций предприятия будут принадлежать государству: «В качестве ограничений будет наложена невозможность отчуждения акций АО, так как их 100% закрепляется в государственной собственности. Соответственно, о приватизации речь не идет». Отчуждать их, передавать в залог и совершать любые другие действия закон запрещает.

По словам Кавы, решения о создании акционерного общества на железной дороге принимали многие государства. Например, для Российской железной дороги (РЖД) была выбрана форма открытого акционерного общества (ОАО), которое является аналогом нашего публичного АО (ПАО). 100% акций ОАО "РЖД" закреплены в госсобственности. В Германии Deutsche Bahn AG имеет юридическую форму частного акционерного общества, хотя 100% его акций закреплены в собственности государства. В Польше железнодорожная компания PKP (Polske Koleje Panstwowe) S.A. также создана в форме акционерного общества, но единственным акционерном является государство.

Кава подчеркивает, что в Европе вообще нет положительного опыта приватизации железной дороги. Так, правительство Эстонии в 2001 году продало 66% государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee (EVR), но уже в 2007 году вынуждено было принять решение о национализации компании и опять стать 100%-м владельцем ее акций.

Впрочем, когда реформирование и реструктуризация «Укрзализныци» будут завершены, вопрос приватизации железных дорог может вновь стать актуальным. Этого не исключает глава Фонда госимущества Александр Рябченко: «Нужно посмотреть, в каком виде «Укрзализныця» будет функционировать, и какое состояние будет после реструктуризации. Тогда можно будет говорить об инвесторе». Впрочем, он уверяет, что в любом случае «приватизации железных дорог Украины как единого комплекса, чтобы мы продали контрольный пакет акций, думаю, не будет. Для Украины это невозможный вариант».

Анна Левченко (УНИАН)