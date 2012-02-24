«Белтелеком» повысил тарифы на телефонную связь с Украиной и РФ на 20%

Минск. С сегодняшнего дня «Белтелеком» изменяет некоторые условия оказания услуг международной телефонной связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Белтелекома», на 20% повышены тарифы на международные телефонные соединения и услуги по пропуску трафика с Россией, Украиной, Молдовой и Узбекистаном. Теперь телефонный разговор с Украиной обойдется в 988 белорусских рублей.

При этом льготный тариф за каждую полную или неполную минуту международного телефонного соединения будет применяться с 23.00 до 06.00 в любой день недели и будет стоить 659 рублей за разговор с Украиной.

«Все изменения связаны с выходом на безубыточность услуг международной телефонной связи. Компания "Белтелеком" продолжает проводить взвешенную тарифную политику и делает все возможное, чтобы клиентам были доступны передовые технологи», - пояснили в пресс-службе.

Справка УНИАН. «Белтелеком» является первичным интернет-провайдером в Беларуси, осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, обеспечивает доступ к международным и белорусским ресурсам Интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.