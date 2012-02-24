Польская PKP Intercity начала публикацию электронного вестника

Варшава. Крупнейший железнодорожный перевозчик между крупными городами в Польше компания PKP Intercity на этой неделе начала публикацию электронного вестника IC News.

Об этом УНИАН сообщила прес-служба компании.

"Это бесплатное издание, которое будет подготовлено для всех заинтересованных деятельностью и планами перевозичка. Благодаря ему можна будет узнать новости компании и ознакомиться с интересными фактами в железнодорожной сфере", - отметила пресс-служба.

Все желающие могут получать вестник, который будет выходить каждую третью среду месяца, на электронную почту или ознакомиться с ним на официальном веб-сайте компании.

В первом номере, в частности, можно найти базовые данные о PKP Intercity, ремонтах и модернизации подвижного состава, а также о специальных акциях на услуги компании.

Первый номер вестника можна найти здесь.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году PKP Intercitу перевезла 36,6 млн. пассажиров, что составило почти 14% всех перевезенных пассажиров в Польше (4-ое место в стране). В то же время, с учетом длины трасс пассажирских перевозок компания заняла первое место в стране с более 45% долей рынка.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в созданную в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши государственную компанию PKP и специализируется на перевозках пассажиров между крупнейшими польскими городами и в международных сообщениях.