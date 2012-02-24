В междугородних и международных автобусах могут ввести ремни безопасности

16:44, 24 февраля 2012
Транспорт/Связь
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Министерство инфраструктуры Украины намерено обязать перевозчиков в обязательном порядке оборудовать ремнями безопасности сиденья междугородних и международных автобусов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Также, по информации Минифраструктуры, планируется обязать перевозчиков в обязательном порядке оборудовать междугородние и международные автобусы ограничителями скорости.

«На завершающем этапе подготовка документов относительно обязательного использования на междугородних и международных маршрутах автобусов, оборудованных ограничителем скорости и пассажирскими сиденьями с ремнями безопасности», - сообщает пресс-служба министерства.

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