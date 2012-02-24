ЕБРР планирует предоставить «Укрзализныце» кредит в размере 62,5 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития планирует в ближайшее время предоставить Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») кредит в размере 62,5 млн. долларов на обновление подвижного состава.

Как говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН, "руководством ЕБРР уже принято решение о предоставлении дополнительного финансирования на обновление грузового подвижного состава на сумму 62,5 млн. долл. США, которое ЕБРР надеется подписать в ближайшее время».

Кроме того, ЕБРР сообщает, что банк «работает над подготовкой новых важных проектов по электрификации отдельных железнодорожных направлений».

На сегодня ЕБРР предоставил «Укрзализныце» три долгосрочных кредита на общую сумму 234 млн. долл. США на финансирование закупки современного оборудования для технического обслуживания путей, обновление грузового подвижного состава и строительство Бескидского тоннеля.

Расширить сотрудничество ЕБРР с «Укрзализныцей» позволяет принятие 23 февраля 2012 года Закона «Об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте»

«Эта реформа создаст необходимые условия для привлечения частных инвестиций в железнодорожный транспорт, которые очень необходимы для модернизации железнодорожного сектора Украины и повышения конкурентоспособности украинской экономики», - отметил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

Справка УНИАН. 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.

Практика создания компании на базе государственного акционерного общества соответствует международной практике, а также – требованиям международных организаций и Европейского Союза. В частности, аналогичная реформа железнодорожного сектора проводилась в Великобритании и Германии.