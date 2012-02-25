В Виннице введена новая схема движения общественного транспорта

В городе Виннице начала действовать новая схема организации движения общественного транспорта, которая предусматривает кардинальное изменение маршрутов маршрутных такси.

Об этом сообщил УНИАН в департаменту по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

По сообщению, с введением в действие новой схемы движения транспорта количество работающего коммунального пассажирского транспорта возросла в несколько раз.

Основное новшество новой схемы движения касается того, что маршрутки не будут дублировать направление движения общественного электротранспорта, таким образом в Виннице осталось 5 трамвайных, 14 троллейбусных, 10 автобусных маршрутов и 28 маршрутов для маршрутных такси.

Кроме этого уплотнился график движения трамваев и троллейбусов, а время их работы начинается в 5:30 и заканчивается в 24:00, раньше они работали с 6 утра до 22 часов.

У некоторых перевозчиков есть еще действующие договора, срок которых истекает в конце 2012 или в 2013-2014 годах. Таких в городе есть 130 автобусов на 18 маршрутах.

В то же время по Виннице сегодня продолжают курсировать так называемые нелегальные маршрутки, которые, несмотря на введение новой схемы движения, продолжают возить пассажиров по старым маршрутам – эти перевозчики будут штрафоваться.

За неделю до введения в действие новой схемы движения транспорта, в Виннице на крупнейших остановках и площадях работали пункты, в которых для жителей города раздавали отпечатанные новые схемы движения транспорта, давали разъяснения, а также фиксировали пожелания горожан, относительно того или иного маршрута. В мэрии отмечают, что все эти пожелания будут учтены после трехмесячного тестирования новой схемы движения.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года исполнительный комитет Винницкого городского совета утвердил новую схему движения маршрутных такси.