ORENAIR с мая по сентябрь начнет выполнять рейсы в Киев из Оренбурга и Перми

Авиакомпания ORENAIR (ОАО «Оренбургские авиалинии», РФ) с 28 мая по 10 сентября 2012 года будет выполнять рейсы в Киев из Оренбурга и Перми.

Как сообщается на сайте компании, полеты из Оренбурга будут выполняться дважды в неделю, из Перми - один раз в неделю.

“Летние каникулы в Украине - это возможность увидеть близких и родных людей, полюбоваться на красоту старинного Киева”, - говорится на сайте российского авиаперевозчика.

Справка УНИАН. ORENAIR (ОАО «Оренбургские авиалинии», РФ) входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. В 2010 году ORENAIR перевезла 2,4 млн. пасссажиров - на 49,3% больше, чем годом ранее.

Воздушный парк компании составляют 20 самолетов Boeing и два самолета ТУ (ТУ-154 и ТУ-204-100).