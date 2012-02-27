Доходы украинских железных дорог от перевозок в 2011 году составили 46 млрд. грн.

Железные дороги Украины в 2011 году получили доходы от обычной деятельности в сумме 53,7 млрд. грн, в том числе 46 млрд. грн. - от перевозок.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), расходы железных дорог Украины от обычной деятельности по итогам 2011 года расходы составят 53,0 млрд грн, в том числе от пассажирских и грузовых перевозок - 40,1 млрд грн.

«Финансовый результат деятельности железных дорог Украины ожидается прибыльный», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

В тот же время, «Укрзалиныця» отмечает, что убытки от пассажирских перевозок по итогам 2011 года составят более 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении - 3,2 млрд грн.

Напомним, в 2011 году железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 469,3 млн. тонн, и перевезли 495,7 млн. пассажиров - на 0,4% больше, чем в 2010 году.

По оперативным данным, прогнозировалось, что чистая прибыль украинских железных дорог по итогам 2011 года вырастет на 11,3% по сравнению с 2010 годом - до 706,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Украинские железные дороги в 2010 году увеличили чистую прибыль на 65% - до 600 млн. грн.

По данным Государственной службы статистики, в январе-ноябре 2011 г. пассажирские железнодорожные перевозки с учетом перевозок городской электричкой увеличились на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года - до 396,7 млн. пассажиров.

По итогам 2010 г. перевозки пассажиров снизились на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 6,8 млрд. пассажиров. В то же время, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом выросли на 0,2% по сравнению с 2009 годом — до 426,6 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой).