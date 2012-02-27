ЮЗЖД назначила к 8 марта 4 дополнительных поезда

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила к Международному женскому дню 8 марта 4 дополнительных пассажирских поезда дальнего следования.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, в частности, назначен дополнительный поезд №207/208 Киев - Ужгород - Киев отправлением из Киева 7 и 10 марта, №219/220 Киев - Ивано-Франковск - Киев отправлением из Киева 8 и 11 марта, №282/281 Киев - Симферополь - Киев отправлением из Киева 7 и 9 марта и №624/623 Киев - Каменец-Подольский отправлением из Киева 7 марта.

«ЮЗЖД продолжает изучать спрос на наиболее популярные направления во время весенних праздников и назначать курсирование дополнительных поездов», - говорится в сообщении.