«Укрзализныця» выплатила 600 млн. грн. по кредиту «ВТБ Банка»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в феврале 2012 года выплатила кредитные средства в соответствии с договорами между Юго-Западной железной дорогой и ОАО «ВТБ Банк» на общую сумму 600 млн. грн.

Как говорится в сообщении «Укрзализныци», переданном УНИАН, заемные средства были использованы на финансирование строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

Напомним, что в начале февраля 2012 года «Укрзализныця» также погасила 44,1 млн. долларов США по кредитным соглашениям с Barclays bank.

В октябре 2010 года «Укрзализныця» рассчиталась за кредит в размере 700 млн. дол. США, который был предоставлен "Дойче банком АГ" в 2004 году на строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.

Справка УНИАН. По данным «Укрзализныци», строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киев, известного как «Мост Кирпы», обошлось «Укрзализныце» в 8,5 млрд. грн.