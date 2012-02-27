Комиссия 29 февраля назовет причины перебоев в транспортировке грузов по ж/д

Правительственная комиссия, созданная по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА 29 февраля представит результаты проверки причин перебоев в транспортировке грузов по железной дороге и роста стоимости экспортно-импортных и транзитных перевозок на 30-50%.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации работодателей Украины (ФРУ), по требованию которой 22 февраля была создана комиссия.

В ФРУ отмечают, что правительственная комиссия должна получить объяснение причин передачи права управления 175-тысячным парком грузовых вагонов восьми частным компаниям – ООО «Юниверсал Карго Транс», ООО «Рейл Карго Транс», ООО «Юниом Ком Транс», ООО «Карготранс», ООО «Юнион Транс Сервис», ООО «Транс Систем Лоджистик», ООО «Квадро-Центр», ООО «Тринити-Инвест». Комиссии также предстоит выяснить критерии отбора этих компаний и их способность обеспечить эффективное управление парком грузовых вагонов. Кроме того, комиссия должна выяснить, находятся ли вагоны по-прежнему в государственной собственности.

Правительственную комиссию по расследованию причин перебоев в перевозке грузов по железной дороге возглавил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ, в ее состав вошли представители Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства инфраструктуры и Федерации работодателей Украины.

В ФРУ отметили, что федерация 1 февраля 2012 года в ответ на многочисленные обращения от предприятий строительной, стекольной, машиностроительной, пищевой и других отраслей, которые сообщали о перебоях в перевозках по железной дороге и их удорожании, направила премьер-министру Украины обращение с просьбой урегулировать ситуацию в сфере грузовых железнодорожных перевозок.

30 февраля ФРУ обратилась с заявлением в Антимонопольный комитет Украины, в котором просила расследовать факты нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотребления монопольным положением со стороны «Укрзализныци».

Справка УНИАН. «Укрзализныця» проводит реорганизацию структуры грузовых железнодорожных перевозок. С целью эффективной эксплуатации вагонного парка на железнодорожном транспорте Украины в 2011 г. были созданы государственные вагонные компании, в собственность которых постепенно передаются вагоны инвентарного парка.

Организация перевозок грузов в вагонах собственников - государственных вагонных компаний и порожних вагонов этих компаний осуществляется ГП «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) на основании договоров между УТЛЦ, железными дорогами, государственными вагонными компаниями и заказчиками перевозок.