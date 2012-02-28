Кабмин разработал налоговые льготы для IT-отрасли. Тигипко прокомментировал...

Законопроекты относительно льготного налогового режима и других специальных условий для IT-отрасли должны быть приняты в ближайшее время.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО во время встречи, посвященной расширению деятельности в Украине компании ЕРАМ Systems.

По словам С.ТИГИПКО, под его руководством были подготовлены изменения в законодательство, которые предусматривают внедрение для IT-компаний 5-%-го налога на прибыль предприятий, а также налога на доходы физлиц и единого социального взноса на уровне 5%.

«Именно такие ставки будут конкурентоспособными с теми, которые действуют в Индии, Китае, лидирующих в сфере IT на мировом рынке. И мы приложим все усилия, чтобы наши предложения были учтены в Верховной Раде, где рассматриваются соответствующие законопроекты », - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Вице-премьер призвал представителей IT-сообщества участвовать в совершенствовании законодательства, регулирующего работу отрасли.

«На мою поддержку можете рассчитывать. В рынке хороший потенциал роста, который будет реализован благодаря более благоприятным условиям работы IT-компаний», - отметил С. ТИГИПКО.

Он также сообщил, что ЕРАМ Systems вместе с инвестиционным банком Barclays Capital развивает в Киеве глобальный центр разработки и технической поддержки ПО стоимостью 5 млн. долл. В проекте работают около 500 специалистов из Украины, в 2011 году планируется расширить штат до 700 сотрудников.

Напомним, по оценке экспертов, объем украинского рынка экспорта IT-услуг по итогам 2011 года составил около 1 млрд. долларов.