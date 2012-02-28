На реконструкции железнодорожного вокзала в Донецке освоено 750 млн. грн.

В Донецке на реконструкции железнодорожного вокзала на сегодняшний день освоено 750 млн. грн., что составляет 70% от общего объема запланированных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный инженер Донецкой железной дороги Александр ФИЛАТОВ 27 февраля на брифинге в Донецке.

По его словам, на реконструкции вокзала «на сегодняшний день освоено порядка 750 млн. грн., и эти деньги уже оплачены, еще предстоит осваивать порядка 300 млн. грн., но строители идут с опережением графика освоения».

А.ФИЛАТОВ отметил, что данный объект строится 1 год и 4 месяца, и «готовность, которая есть на сегодняшний день, она не устраивает ни областное руководство, ни мэра города, ни нас, поэтому мы вынуждены сегодня работать в 2 смены из расчета, чтобы все основные работы закончить до конца марта».

Главный инженер также сообщил, что на сегодняшний день вокзал Донецка обслуживает порядка 20 тыс. пассажиров в сутки, но, с учетом требований УЕФА, пассажиропоток в период проведения в Донецке финального тура Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 увеличится приблизительно в 2 раза. «Таким образом, на Донецком железнодорожном вокзале пассажиропоток составит 32,5 тыс. человек в сутки, такова расчетная цифра», - сказал А.ФИЛАТОВ.

Он добавил, что общая площадь вокзала со вновь построенными помещениями сейчас составляет порядка 16 тыс. кв. м. «С расширением вокзала мы увеличиваем число обслуживающего персонала. Это создание порядка 100 новых рабочих мест, вместе – порядка 180 человек будут работать по обслуживанию вокзала», - сообщил главный инженер.

Он также добавил, что сейчас вместимость Донецкого железнодорожного вокзала составляет 700 человек, с реконструкцией его вместимость увеличится до 2100 человек, то есть, в 3 раза.

Как сообщал УНИАН, на реконструкции и строительстве вокзального комплекса Донецк в 2011 году было освоено 355 млн. грн.