Последствия непогоды: ограничено движение на участке трассы Нагорное-Добромыль

Во Львовской области ограниченно движение транспорта на участке автодороги Нагорное-Добромыль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, по оперативным данным, по состоянию на утро 28 февраля проезд автомобильного транспорта по дорогам общего пользования Украины, включая горные перевалы, обеспечено.

Только в Львовской области несколько ограничено движение транспорта на участке км 11+900 – км 12+000 автодороги Нагорное-Добромыль. Здесь 25-26 февраля в связи с погодными условиями произошло сползание земляного полотна, которое в свою очередь привело к разрушению покрытия.

Специалисты переставили ранее установленные ограждающие средства, вследствие чего проезжая часть сужена до 3,5 м. Ведутся восстановительные работы.

На данный момент проезд по автодорогам Украины обеспечивают 2245 единицы техники и 3255 рабочие.