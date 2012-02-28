ПЖД к Евро-2012 откроет восемь спецкасс для иностранных пассажиров

Приднепровская железная дорога Евро-2012 откроет восемь специализированных касс для обслуживания иностранных пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, по 2 кассы откроются на вокзалах Днепропетровска, Симферополя, Севастополя и по 1 - на вокзалах Запорожье-1 и Джанкой.

Для ориентации иностранных пассажиров на вокзалах аудио- и визуальная информация на табло о прибытии-отправлении поездов, объявления об услугах будут дублироваться на английском языке.

Кроме того, на вокзалах указанных городов планируется разместить показатели с пиктограммами, информация на которых отвечает международным стандартам («Рекомендациям об использовании единой символики, унифицированному отображению пиктограмм для пассажиров в международном сообщении»).

Для общения с иностранцами во время проведения Евро-2012 620 проводников пассажирских поездов и 93 работника вокзалов овладели необходимым объемом английской лексики. Для их обучения магистраль закупила 1699 словарей и учебников.

Из 34 студентов Днепропетровского национального технического университета железнодорожного транспорта имени Лазаряна, отобранных для работы проводниками в пассажирских поездах во время проведения Евро-2012, 6 человек уже закончили профессиональное обучение и получили соответствующие удостоверения.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.