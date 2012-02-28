ИНТЕРПАЙП и УЗ проведут конференцию по проблемам износа пары "рельс-колесо"

Корпорация ИНТЕРПАЙП и Укрзализныця 26-27 апреля 2012 года на базе ИНТЕРПАЙП НТЗ (г. Днепропетровск) проведут II международную научно-практическую конференцию «Развитие современных технологий производства отечественных предприятий – основа для снижения износа пары «рельс-колесо». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП.

Основная тематика конференции – проблемы и пути решения сверхнормативного износа рельс-колесо, исследование причин образования дефектов и способы повышения износостойкости.

В ходе конференции участники ознакомятся с новейшими технологиями производства ж/д колес на базе колесопрокатного цеха ИНТЕРПАЙП НТЗ. Кроме этого, в рамках конференции предусмотрена экскурсия на новый высокотехнологичный завод Днепросталь.

Справка УНИАН. ИНТЕРПАЙП НТЗ - один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес под брендом KLW. Параллельно с поиском оптимальной конструкции колеса, технологи ИНТЕРПАЙП НТЗ разрабатывают новые решения в части изменения механических свойств железнодорожного колеса. После освоения производства колес из непрерывнолитой стали предприятие намерено значительно расширить продуктовый ряд за счет использования новых марок стали.