ИНТЕРПАЙП и УЗ проведут конференцию по проблемам износа пары "рельс-колесо"

14:10, 28 февраля 2012
Транспорт/Связь
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Корпорация ИНТЕРПАЙП и Укрзализныця 26-27 апреля 2012 года на базе ИНТЕРПАЙП НТЗ (г. Днепропетровск) проведут II международную научно-практическую конференцию «Развитие современных технологий производства отечественных предприятий – основа для снижения износа пары «рельс-колесо». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП.

Основная тематика конференции – проблемы и пути решения сверхнормативного износа рельс-колесо, исследование причин образования дефектов и способы повышения износостойкости.

В ходе конференции участники ознакомятся с новейшими технологиями производства ж/д колес на базе колесопрокатного цеха ИНТЕРПАЙП НТЗ. Кроме этого, в рамках конференции предусмотрена экскурсия на новый высокотехнологичный завод Днепросталь.

Справка УНИАН. ИНТЕРПАЙП НТЗ - один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес под брендом KLW. Параллельно с поиском оптимальной конструкции колеса, технологи ИНТЕРПАЙП НТЗ разрабатывают новые решения в части изменения механических свойств железнодорожного колеса. После освоения производства колес из непрерывнолитой стали предприятие намерено значительно расширить продуктовый ряд за счет использования новых марок стали.

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