Шкиря избран главой ассоциации перевозчиков ВААП

Народный депутат Игорь ШКИРЯ (ПР) избран президентом Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в ходе съезда членов ВААП 28 февраля в Киеве.

Кроме того, съезд ВААП начал работу по созданию Совета ассоциации.

Как сообщил журналистам И.ШКИРЯ, в состав Совета ассоциации войдут руководители областных и крупных городских подразделений ВААП, представители крупных перевозчиков, представители государственных органов власти.

Планируется, что в Совет ассоциации войдут 50-70 человек. Совет будет собираться между съездами ассоциации.

“Раньше такого органа в ВААП не было. Был только съезд, который собирался раз в год, и правление в составе 15 человек”, - сказал И.ШКИРЯ.

Справка УНИАН. И.ШКИРЯ с декабря 2011 года был исполняющим обязанности президента ВААП. До этого, с 1998 года, ассоциацию возглавлял ее основатель Виталий РЕВА, который подал в отставку по состоянию здоровья.

Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков основана в 1997 году как добровольное объединение субъектов предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта. В составе ассоциации более 150 транспортных операторов пассажирского автотранспорта, осуществляющих городские, пригородные и международные перевозки, страховые компании, отечественные производители транспортных средств, большинство предприятий автобусных станций, дилерские, снабженческие и другие организации, связанные с рынком пассажирских перевозок.