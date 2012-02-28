В Киеве к лету появятся первые 20 трамваев столичного производства

Власть Киева планирует, что к лету этого года на маршруты выйдут первые 20 трамваев столичного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сказал сегодня во время посещения столичного автопарка № 6, где он осмотрел новые автобусы и троллейбусы, приобретенные за средства Европейского банка реконструкции и развития.

По его словам, городская власть будет продолжать обновлять подвижной состав, в том числе закупать трамваи столичного производства.

“Мы сегодня уже производим 6 единиц собственных трамваев. И в течение 4-5 месяцев мы хотим их иметь уже в количестве 20 единиц. И тоже запустить на линию”, - сказал А.ПОПОВ.

“Комфорт и надежность троллейбусов и автобусов, а в будущем еще и трамваев – это то, чего нам нужно достичь в ближайшее время, широкомасштабно реализуя такой проект”, - заметил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 г. А.ПОПОВУ представили экспериментальный образец первого киевского трамвая. Тогда председатель КГГА сказал, что в 2012 году на производство собственных трамвайных вагонов власть столицы планирует направить не менее 100 млн. грн.

Он отметил, что киевский вагон изготовлен на мощностях коммунального предприятия «Киевпастранс». А.ПОПОВ подчеркнул, что соотношение цены и качества этого вагона является на сегодняшний день самым выгодным для Киева. Так, изготовление экспериментального образца обошлось в 4 млн. 800 тыс. грн. В то же время при условии массового производства их стоимость будет меньше.

Производить трамвайные вагоны планируют как на мощностях «Киевпастранса», так и, возможно, на Киевском заводе электротранспорта.