ЛЖД в 2011 году увеличила грузоперевозки на 12,3%

Львовская железная дорога в 2011 году увеличила грузоперевозки на 12,3% по сравнению с 2010 годом. Всего перевезено 23 млн. 79 тыс. 900 тонн грузов. Годовой план железнодорожники перевыполнили на 3,2%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГТОО «Львовская железная дорога».

Согласно сообщению, в 2011 году Львовская железная дорога получила от грузовых перевозок 2 млрд. 480 млн. 908 тыс. грн. поступлений, что на 1,4% больше плана.

В частности, в 2011 году на Львовской магистрали работали с такими основными грузами: строительные материалы (9 411 тыс. тонн), каменный уголь (2156 тыс. тонн), промышленное сырье (1 814 тыс. тонн), лесные грузы (1710 тыс. тонн), металлолом (более миллиона тонн) и др.

Также в течение прошлого года железнодорожники перевезли 751 тыс. тонн зерна и 130 тыс. тонн сахарной свеклы, почти 235 тыс. тонн сахара и 976 тыс. тонн минудобрений, 165 тысяч тонн продовольственных и 45 тысяч тонн промышленных товаров.

Среди грузоотправителей, которые в прошлом году значительно увеличили нагрузку на Львовскую железную дорогу, - ККНК «Технострой», ЗАО «Томашгородский щебзавод», ОАО «Волыньцемент», ОАО «Ривнеазот», увеличились перевозки нефтепродуктов ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и АО НПК «Галичина».

В то же время в пресс-центре отметили, что из-за некоторых не зависящих от железнодорожников обстоятельств в течение года не удалось получить средства от перевозки каменного угля, флюсов, строительных грузов, промышленного сырья. Среди причин недонагрузки - отказ от использования вагонов, отсутствие потребности в грузе, непредъявление груза грузоотправителями и другие. Из-за невыполнения плана погрузки по вышеупомянутым причинам железнодорожники недополучили почти 60 млн. грн.