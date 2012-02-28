ВААП планирует договориться о поставках топлива со скидкой

Всеукраинская ассоциация автоперевозчиков (ВААП) планирует достичь соглашения с поставщиками и переработчиками нефтепродуктов о консолидированных поставках топлива для автоперевозчиков, входящих в ВААП.

Об этом УНИАН сегодня сообщил президент ВААП Игорь ШКИРЯ.

«Мы будем проводить переговоры с поставщиками нефтепродуктов о консолидированных поставках с тем, чтобы они дали максимальные скидки перевозчикам, которые входят в ВААП», - сказал он.

Также И. ШКИРЯ сообщил, что для обеспечения потребностей членов ВААП ассоциация планирует «выходить на уровень Министерства энергетики и угольной промышленности с тем, чтобы сделать какой-то альянс крупных потребителей и производителей нефтепродуктов».

По его словам, скидка на цену топлива для членов ВААП может составить от 50 коп. до 1 грн. за 1 литр. «Мы будем просить скидку в размере 1 грн., а насколько это будет реально, покажут переговоры. Но любая скидка от 50 копеек — это уже будет прилично. Мы говорим о цене опта, а не о стоимости топлива на заправке».

И.ШКИРЯ сообщил, что ВААП начнет работу с украинскими нефтепереработчиками, однако в случае, если не удастся достигнуть компромисса, ВААП будет вести переговоры с импортерами.

«Перевозчику все равно, чье топливо, для него главное — не заплатить лишнюю гривню», - сказал он.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков основана в 1997 году как добровольное объединение субъектов предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта. В составе ассоциации более 150 транспортных операторов пассажирского автотранспорта, осуществляющих городские, пригородные и международные перевозки, страховые компании, отечественные производители транспортных средств, большинство предприятий автобусных станций, дилерские, снабженческие и другие организации, связанные с рынком пассажирских перевозок.

***

Убытки бюджета от нелегальных автоперевозок достигают 10 млрд. грн. в год

Убытки, которые наносят бюджету нелегальные автоперевозки, достигают 10 млрд. грн. в год.

как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во вторник сообщил президент Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП) Игорь ШКИРЯ, комментируя первоочередные задачи ВААП.

Он отметил, что ВААП планирует в ближайшее время «вывести из тени 5 млрд. грн.», в частности, за счет борьбы с нелегальными автоперевозчиками, а также за счет усовершенствования налогообложения в сфере автомобильных перевозок.

«Часть перевозчиков зарегистрирована как ООО и работает по системе общего налогообложения, часть — как единщики. Раньше не возникало вопросов, но когда мы ввели новый Налоговый кодекс, плательщики единого налога не могут уже продавать без НДС свои билеты через автостанции», - сказал он, комментируя УНИАН планы по выводу отрасли из тени.

Кроме того, И. ШКИРЯ сообщил, что ВААП планирует активизировать борьбу с нелегальными автоперевозчиками и привлечь к ней профильные министерства и ведомства, а также местные органы власти.

«Принято уже решение на государственном уровне о том, чтобы нелегальных перевозчиков побороть. Это возможно, если все органы, от которых это зависит — ГАИ, МВД, Минтранс, Главтрансинспекции, будут честно выполнять свои функции, не ссылаясь на дырки в законодательстве», - сказал он.

В то же время, по словам И. ШКИРИ, вопрос легализации автоперевозок может быть решен «за несколько месяцев, но нужно на всеукраинском уровне политическое решение».

«Нужно понимать, что у нелегальных перевозчиков есть большое количество разных лобби на всех уровнях, и они тоже не будут сидеть сложа руки, потому, что они получают эти 10 млрд. грн», - сказал он.

По данным И. ШКИРИ, только из Киева в сутки отправляется около 1 тыс. нелегальных междугородних перевозчиков. При средней загрузке автотранспортного средства на уровне 15 человек, средний ежедневный оборот нелегальных междугородных автоперевозок в Киева составляет около 1 млн. грн.