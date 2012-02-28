Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) планирует открыть свои филиалы на всех железных дорогах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на заместителя генерального директора Петра НАУМЕНКО. По словам П. НАУМЕНКО, в настоящее время «Укрзализныця» занимается созданием Единого расчетного центра «Укрзализныци» (ЕРЦ), через который будут проходить все расчеты с клиентами.

«В перспективе филиалы УТЛЦ появятся на всех железных дорогах Украины. Одновременно идет процесс организации работы Единого расчетного центра «Укрзализныци», через который будут проходить все расчеты с клиентами. Все вопросы снимутся, когда будет создана система заключения договоров и отработаны все операции по расчетам за пользование вагонами», - сказал он.

В то же время, П. НАУМЕНКО отметил, что «часть грузовладельцев все равно предлагают нам своих экспедиторов из-за того, что они привыкли так работать, так удобнее выполнять экспедиторские функции».

По данным П. НАУМЕНКО, с начала 2012 года УТЛЦ заключил 128 договоров с компаниями, которые занимаются транзитными перевозками, и 150 договоров на полное информационное обеспечение клиентов-грузоотправителей.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Планируется, что УТЛЦ создаст общий пул, в который войдут вагоны существующих и новых операторских компаний, а также подвижной состав частных операторов. Этот единый парк будет управляться из единого диспетчерского центра.