В Житомирской области к "Евро-2012" появятся современные лесные магистрали с местами для разворота грузового транспорта .

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщила руководитель прес-службы Житомирского областного лесного и охотничьего хозяйства Наталия ХОМИЧ.

По ее словам, в этом году гослесхозы Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства планируют построить в лесных массивах более 61 километр капитальных дорог.

"Лесоводы рассчитывают проложить не менее 1 километра новой автомобильной дороги на каждые 30 тысяч куб м общего объема заготовки древесины лесохозяйственными предприятиями",- сказала Н. ХОМИЧ.

Создавая новые лесные магистрали, лесоводы учтут мировой опыт: вдоль дорог обустроят погрузочные площадки и места разворота современного большегрузного автотранспорта, проложат промежуточные дороги.

Кроме того, планируется обеспечить выход каждой лесной дороги к автотрассам общего пользования.

В прошлом году предприятия облуправления получили 3 дорожно-строительных комплексы, состоящие из экскаваторов гусеничных и бульдозеров. На закупку этой импортной техники из государственного бюджета выделено почти 11 миллионов гривен.

Напомним, что в прошлом гослесхозами управления построен 73 км лесных автомобильных дорог, из них 14 километров - за бюджетные ассигнования. Остальные 59 километров проложено за собственные средства предприятий, на это потрачено почти 8 миллионов гривен.

Теперь лесоводы области имеют почти полтора километра лесных дорог на каждые 1000 гектаров лесных земель. До бавим, что в развитых европейских странах этот показатель значительно выше.