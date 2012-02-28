Кабмин утвердил порядок выделения средств на троллейбусную линию Бровары - Киев
Кабинет министров Украины утвердил порядок и условия предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета городскому бюджету Броваров на строительство троллейбусной линии Бровары - Киев в размере 141 млн. грн.
Текст соответствующего постановления от 22 февраля № 136 обнародован на Правительственном портале.Бюджетные средства направляются на реализацию проекта строительства троллейбусной линии Бровары - Киев, который предусматривает выполнение проектных и строительных работ.
Главным распорядителем субвенции является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ответственным исполнителем соответствующей бюджетной программы - исполнительный комитет Броварского городского совета Киевской области.