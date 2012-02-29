В Испании отменены более 130 авиарейсов из-за забастовки пилотов

Более 130-ти авиарейсов отменены испанской компанией Iberia в связи с забастовкой, которую проводят 29 февраля пилоты.

Среди отменённых перелётов - несколько трансатлантических, передает радио «Свобода».

Авиакомпания сообщила, что пассажирам отменённых рейсов будут возвращены деньги за билеты.

Пилоты компании Iberia ранее в феврале уже провели четыре забастовки. Они протестуют против новых условий работы, которые связаны с предстоящим открытием авиасообщения на линиях так называемой "низкой стоимости", которые будет осуществлять компания Iberia Express.