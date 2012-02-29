В марте-апреле участок Полтава-Красноград-Лозовая переоборудуют для скоростного движения

Специалисты железных дорог Украины в течение марта-апреля 2012 года планируют привести параметры 1800 км железнодорожных путей на направлении Полтава – Красноград – Лозовая в соответствии с требованиями по организации скоростного движения.

Об этом сообщает пресс-служба государственной администрации железнодорожного транспорта Украины со ссылкой на генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА.

«До мая железнодорожникам необходимо привести параметры 1800 км пути в соответствии с проектными скоростями, осуществить выправку более 800 стрелочных переводов», - сказал он.

Также В.КОЗАК сообщил, что до мая 2012 года железнодорожники намерены модернизировать 27 км путей на направлении Львов-Здолбунов-Шепетовка-Киев-Полтава-Лозовая-Славянск-Донецк.

Кроме того, В.КОЗАК напомнил, что в 2012 году будет закончено строительство современного высокотехнологичного центра по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов в пределах Киевского железнодорожного узла на ст. Дарница.

«Опыта строительства таких объектов в Украине нет, поэтому прежде, чем проектировать его, мы изучали опыт Финляндии, России, Кореи. В этом году центр для обслуживания скоростных межрегиональных электропоездов будет сдан в эксплуатацию», - сказал он.

Справка УНИАН. С начала 2012 года на подготовку железнодорожного транспорта Украины к перевозкам, связанных с проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в соответствии с Государственной целевой программой подготовки и проведения чемпионата, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 357 от 14 апреля 2010 года было направлено 75,3 млн. грн.

В 2012 году на направлениях внедрения скоростного движения поездов Львов - Здолбунов, Здолбунов - Шепетовка - Коростень - Киев, Киев - Полтава - Харьков, Полтава - Красноград - Лозовая, Лозовая - Донецк выполнены работы по модернизации и капитальному ремонту устройств автоматики, телемеханики и связи на сумму 4,5 млн. грн., работы по модернизации устройств электроснабжения - на сумму 7,2 млн. грн. и строительно-монтажные работы на сумму 6,35 млн. грн.

Завершается электрификация участка Полтава - Красноград - Лозовая, протяженностью 176 км, где выполнено работ на сумму свыше 18 млн. грн.

На строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве выполнено работ на сумму 52,1 млн. грн.

На реконструкции существующего вокзала станции Донецк в 2012 году освоено 18,8 млн. гривен.

На строительство современного высокотехнологичного центра по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов в пределах Киевского железнодорожного узла с начала года выполнено работ на сумму 11,9 млн. грн.