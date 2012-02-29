Комитет Европарламента поддержал новые правила конкуренции на рынке мобильного роуминга

Брюссель. Комитет по вопросам промышленности, исследований и энергетики Европейского парламента поддержал новые правила, направленные на усиление конкуренции на рынке предоставления услуг мобильного роуминга с целью дальнейшего уменьшения цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Комитета 28 февраля.

В докладе, подготовленном Ангеликой НИБЛЕР (группа народных партий, Германия), отмечается, что после одобрения европейского законодательства, которое ввело максимальные тарифы на услуги роуминга, операторы снизили такие цены, однако ненамного меньше максимальных разрешенных тарифов.

Депутаты считают, что причина этого – в недостаточной конкуренции на рынке.

В связи с этим депутаты поддержали предложение Еврокомиссии относительно требования к операторам мобильной связи с 1 марта 2014 года предоставлять услуги роуминга отдельно от услуг внутренней телефонной связи с тем, чтобы потребители, которые находятся в поездках в других странах - членах ЕС, могли бы во время таких поездок самостоятельно выбирать поставщика услуг роуминга, не меняя при этом своего номера телефона.

Кроме того, проектом законодательного акта предусматривается, что операторы должны давать возможность своим клиентам, которые находятся за границей в других странах - членах ЕС, пользоваться местными услугами мобильной передачи данных, без разрывания контракта со своим оператором и сохраняя свой номер телефона.

Депутаты также высказались за упрощение доступа на рынок новых альтернативных операторов, таких как мобильные операторы виртуальных сетей.

Кроме того, проектом законодательного акта устанавливаются новые максимальные тарифы на услуги роуминга на три ближайших года.

Так, с июля 2012 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет составлять 0,25 евро за минуту, на входящие звонки – 0,08 евро, на текстовые сообщения (СМС) – 0,08 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,50 евро за мегабайт.

С июля 2013 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет составлять 0,20 евро за минуту, на входящие звонки – 0,07 евро за минуту, на СМС – 0,07 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,30 евро за мегабайт.

С июля 2014 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет составлять 0,15 евро за минуту, на входящие звонки – 0,05 евро за минуту, на СМС – 0,05 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,20 евро за мегабайт.

Предполагается, что проект Директивы будет поставлен на голосование в сессионном зале Европарламента в апреле этого года.