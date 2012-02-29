Длительность процедуры оформления контейнеров в портах сократят?

Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект закона «Об особенностях осуществления обработки и оформления грузов в контейнерах, контейнеров и транспортных средств, которые их перевозят», который должен создать условия для сокращения времени обработки и оформления контейнеров в портах Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

В сообщении отмечается, что существующая процедура оформления судов-контейнеровозов, а также товаров в контейнерах в Украине малоэффективна и не соответствует европейской и международной практике.

В частности, время обработки одного контейнера в украинских портах составляет от 10 часов до нескольких суток, в то время как в портах Евросоюза около 30 минут. Процент осмотра транзита в украинских портах составляет 20-50%, импорта - до 100%, в то время как в портах ЕС - 1% и 5% соответственно.

«Это требует безотлагательного реагирования со стороны государства и обеспечения максимально эффективной организации процесса обслуживания контейнерных грузопотоков в Украине. Разработанный законопроект призван урегулировать указанные вопросы и создать оптимальные условия для развития и привлечения дополнительных объемов контейнерных грузопотоков в портовую отрасль Украины», - говорится в сообщении ведомства.

Мининфраструктуры отмечает, что в проекте закона «заложены положения и механизмы, которые позволят на законодательном уровне упростить процедуру контроля и уменьшить длительность оформления контейнерных грузов в украинских морских портах».

В ближайшее время, после доработки и учета всех замечаний, документ будет направлен в другие органы исполнительной власти для соответствующего согласования.

Напомним, что для обеспечения надлежащего развития контейнерных перевозок в Украине Министерством инфраструктуры в октябре 2011 года была создана рабочая группа по разработке проекта закона «О контейнерные перевозки в Украине». В состав рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры, морских торговых портов, "Укрзализныци", частных перегрузочных комплексов и терминалов, Ассоциации международных экспедиторов Украины, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины и других организаций.