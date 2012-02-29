2,5 млн. граждан просят Европарламент не ратифицировать антиконтрафактное соглашение
Брюссель. Европейский парламент получил петицию, подписанную 2,5 млн. людей со всего мира, с призывом отказаться от ратификации международного антиконтрафактного торгового соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
В петиции, в частности, содержится призыв отстоять “свободный и открытый Интернет и отказаться от ратификации антиконтрафактного торгового соглашения, которое разрушит его”.
Комитет по вопросам петиций Европарламента планирует одобрить решение о принятии петиции к рассмотрению на своем заседании 19-20 марта.
Как сообщал УНИАН, Международное торговое соглашение против контрафакта должно помочь странам-участницам совместно противодействовать нарушениям прав интеллектуальной собственности.
На сегодняшний день соглашение подписали страны - члены Евросоюза, Австралия, Канада, Япония, Корея, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария и США.
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