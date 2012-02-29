Иностранным авиакомпаниям разрешат выполнять рейсы в Украину на период Евро-2012

Министерство инфраструктуры намерено разрешить иностранным авиакомпаниям с 15 мая по 15 июля 2012 г. выполнять нерегулярные полеты в Украину и в пределах Украины для перевозки футбольных команд, болельщиков, представителей национальных футбольных ассоциаций, представителей семьи УЕФА и теле- и радиовещания.

Соответствующий проект приказа Мининфраструктуры размещен на сайте Госавислужбы Украины.

Согласно проекту приказа, в частности, полеты над Украиной иностранным авиаперевозчикам будут разрешены без права продажи авиаперевозок на территории Украины.

Как сообщил УНИАН директор департамента авиационных перевозок и аэропортов Госавиаслужбы Сергей КОРШУК, окончательный график полетов на период чемпионата Евро-2012 на сегодняшний день не сформирован.

«Каждый день поступают заявки», - сказал он.

Также, как отметил С.КОРШУК, ожидается, что «около 80% мест на украинских стадионах, на которых будут проходить матчи чемпионата, будут заполнены иностранными болельщиками, подавляющее большинство которых прилетят в Украину на самолетах».

Напомним, Министерство инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра — министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА сообщило, что на период чемпионата Евро-2012 Украина введет режим «открытого неба» c 15 мая по 15 июля для всех авиакомпаний, которые есть в мире и имеют соответствующие лицензии.