В Ривне с 1 марта отменен запрет на проезд по центру города в ночное время

Начиная с 1 марта в Ривне в ночное время будет снят запрет на движение автомобильного транспорта по центру города по улице Соборной. Такое решение накануне приняла городская власть, информирует УНИАН.

Решение, говорится в сообщении по этому поводу пресс-службы Ривненского горисполкома, было принято после проработок исследований, которые проводило управление транспорта и связи горисполкома.

Теперь ограничение движения автотранспорта по улице Соборной будет действовать только с 6 часов утра до 10 вечера.

Справка УНИАН. ул. Соборная является кратчайшим путем для транзитного проезда из Киева в Луцк и в обратном направлении. Сейчас автотранспорт, который едет по этому маршруту, использует объездную дорогу вокруг Ривне, что удлиняет путь, как минимум, на 10 километров.