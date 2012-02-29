МТСБУ намерено активизировать борьбу с демпингом на рынке ОСАГО

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины активизирует работу по недопущению демпинга на рынке обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Об этом говорится в сообщении МТСБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, План мероприятий по недопущению демпинга на рынке ОСАГО был утвержден на заседании президиума МТСБУ 22 декабря 2011 года.

Среди указанных мероприятий - систематический мониторинг рекламы и проведение контрольных закупок методом «тайный покупатель» для выявления случаев неправомерного применения страховщиками скидок при заключении договоров ОСАГО, осуществление контроля правильности расчета установленных страховых премий на основании информации Централизованной базы данных МТСБУ и введение ежемесячного контроля выполнения страховщиками-членами Бюро решений президиума МТСБУ.

«К страховщикам, которые пренебрегают законодательными нормами и принципами добросовестной конкуренции на рынке ОСАГО, МТСБУ будет применять меры воздействия в соответствии с полномочиями», - говорится в сообщении.

Также дирекция МТСБУ призвала всех участников рынка ОСАГО четко соблюдать требования украинского законодательства, нормативных актов и внутренних положений Бюро, а также этических норм в бизнес-отношениях и конкурентной борьбе за клиента.