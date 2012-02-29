ЛЖД получила два российских электровоза для опытной эксплуатации

Львовская железная дорога сегодня, 29 февраля, получила два новых электровоза постоянного тока - 2ЕС6 и 2ЕС10, изготовленные в России ООО «Уральские локомотивы», - для опытной эксплуатации.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном территориально-отраслевом объединении «Львовская железная дорога».

Испытания электровозов будет проходить на участке Львов - Лавочное - Чоп, эксплуатационная длина которого составляет 265,8 км. Большая его часть – горная местность, а высшая точка – станция Бескид – 790 метров над уровнем моря (вторая высокогорная точка Львовской железной дороги).

Как отмечают на предприятии, для проведения испытания нового тягового подвижного состава выбрана ЛЖД, поскольку «именно ее сложный рельеф позволяет изучить все преимущества и недостатки техники».

«Как утверждает компания-производитель, грузовой электровоз 2ЕС10 «Гранит», создан на базовой платформе электровоза 2ЕС6, в котором интегрированы тяговое оборудование и другие компоненты компании Siemens AG», - отмечается в сообщении.

Как сообщают на ЛЖД, первые результаты испытания показали, что у новых электровозов «улучшены условия труда локомотивных бригад, увеличен межремонтный пробег и уменьшены расходы электроэнергии». «Также станет возможным отслеживание координат и технического состояния локомотива с помощью системы GPS/ГЛОНАС, наблюдается рост среднесуточной производительности за счет увеличения весовых норм поезда и уменьшение трудоемкости в обслуживании и ремонте тягового подвижного состава», - говорится в сообщении.

Железнодорожники ожидают значительного экономического эффекта от внедрения электровозов серии 2ЕС10 по сравнению с электровозами серии ВЛ11М (которые ЛЖД использует сейчас) на участке Львов - Лавочное - Чоп, в частности, уменьшения затрат электроэнергии на 10%, уменьшения расходов за счет высвобождения электровозов-толкачей - на 30%, а также на уменьшение расходов на проведение технических обслуживаний и текущих ремонтов (за счет увеличения межремонтных пробегов).

В опытной эксплуатации электровоза 2ЕС10, который получила ЛЖД, сегодня во Львове приняли участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК и начальник Львовской железной дороги Богдан ПИХ.

Справка УНИАН. На сегодня парк электровозов Львовской железной дороги насчитывает 172 единицы, из них переменного тока - 47 (35 - ВЛ80т и 12 - ВЛ40) и постоянного - 125 (22 - ВЛ10 и 103 - ВЛ11М). При нормативном сроке службы 30 лет средний возраст тягового подвижного состава составляет 28,2 года, а изношенность достигает 86,8%.

Износ тепловозов составляет 99%. Всего в парке ЛЖД 391 тепловоз (33 - М62, 103 - 2М62, 60 - 2М62 и 195 - ЧМЭ3). При нормативном сроке службы 20 (М62, 2М62, 2М62) и 25 лет (ЧМЭ3) средний возраст тягового подвижного состава составляет 28 лет.