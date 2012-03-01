Коэффициенты за возврат порожнего вагона составят 1,11-1,14 - «Укрзализныця»

Коэффициенты за возврат порожнего вагона составят 1,11 при рейсе протяженностью до 300 км и 1,14 при рейсе протяженностью более 300 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Петр НАУМЕНКО.

«Расчеты показали, что нам достаточно сегодня на расстоянии до 300 км к груженому рейсу применять коэффициент 1,11 и свыше 300 км - коэффициент к груженому рейсу 1,14. Железная дорога планирует, что за счет этих коэффициентов мы сможем возвращать вагон обратно», - сказа он.

По словам П. НАУМЕНКО, сегодня удорожание грузовых железнодорожных перевозок происходит главным образом за счет введения платы за возврат порожнего вагона.

«Удорожание практически происходит за счет платы за возврат порожнего вагона. Мы должны учитывать его в груженом рейсе», - сказал заместитель гендиректора.

Кроме того, он отметил, что «на сегодня порожний пробег вагона составляет около 61% от груженого».

Напомним, с 2012 года «Укрзализныця» изменила методику расчета тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, включив в тариф плату за возврат порожнего вагона.

Ранее порожний пробег полностью компенсировала «Укрзализныця».

Справка УНИНА. Сейчас «Укрзализныця» проводит реорганизацию структуры грузовых железнодорожных перевозок. С 1 января начал свою работу Украинский транспортно-логистический центр, основная задача которого - оптимизировать грузовые перевозки внутри страны за счет централизованного управления вагонами всех украинских собственников грузового подвижного состава.

Также в Украине произошла смена статуса украинского грузового подвижного состава с инвентарного на собственный путем передачи парка в две государственные операторские вагонные компании: «Дарницкий вагоноремонтный завод» и «Укрспецвагон».