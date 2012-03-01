ПЖД выделила 3,4 млн. грн. на ремонт ведомственных медучреждений

Приднепровская железная дорога выделила 3,4 млн. гривен на ремонт ведомственных медучреждений в 2012 году, что соответствует объемам финансирования на эти цели в 2011 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, магистраль продолжит работу по обновлению своих медицинских учреждений.

В частности, в текущем году ПЖД отремонтирует физиотерапевтическое отделение больницы станции Кривой Рог Главный на сумму 1,5 млн. грн., детское отделение дорожной клинической больницы в Днепропетровске на сумму 1,3 млн. грн.

На замену отопительных котлов в поликлинике станции Никополь будет направлено почти 300 тыс. грн., столько же запланировано выделить на ремонт помещения, в которое перенесут поликлиническое отделение больницы на станции Запорожье-2.

По информации пресс-центра, с начала текущего года на закупку медицинского оборудования для дорожных медицинских учреждений Приднепровская железная дорога уже направила почти 300 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7%, по сравнению с 2010 годом, - до 116,697 млн. тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн. человек.