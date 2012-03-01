«Укрзализныця» планирует до конца марта подписать договор с «Внешэкономбанком»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца марта заключить договор с российским «Внешэкономбанком» о финансировании программы приобретения для украинских железных дорог 509 локомотивов стоимостью 28,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«Я думаю, что уже в марте откроется финансирование. Это будет российский Внешэкономбанк, который изъявил желание финансировать эту программу. Стоимость программы обновления локомотивного парка 509 локомотивов оценивается в 28,5 млрд. грн», - сказал он.

По словам Н.СЕРГИЕНКО, согласно рабочим договоренностям с Внешэкономбанком, банк профинансирует программу в полном объеме за счет кредита на 10 лет.

«Это будут кредитные средства на всю сумму на срок 10 лет», - сказал он.

Справка УНИАН. Программа обновления локомотивного парка предусматривает закупку в течение 5 лет 509 локомотивов для Приднепровской, Донецкой и Одесской железных дорог.