УЗ до апреля примет решение о закупке дополнительных 50 локомотивов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до конца марта намерена принять решение о закупке 50 локомотивов в рамках программы обновления локомотивного парка, предусматривающей приобретение 509 локомотивов.

Об этом журналистам в четверг сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«Остался резерв 50 локомотивов. В ближайшее время будет принято решение, какие локомотивы мы будем приобретать - постоянного тока или переменного тока. В течение этого месяца будет принято решение, кто будет поставщиком этих локомотивов», - сказал он.

Н.СЕРГИЕНКО напомнил, что программа закупки 509 локомотивов предусматривает, в частности, приобретение 110 локомотивов постоянного тока у АО "Электровозостроитель" (Грузия) для Приднепровской железной дороги, покупку у ЗАО «Трансмашхолдинг» (Россия) 300 грузовых электровозов для Донецкой и Одесской железных дорог, а также 50 локомотивов постоянного тока у ООО «Уральские локомотивы» для Львовской железной дороги.

По словам Н. СЕРГИЕНКО, три локомотива для Приднепровской ЖД в рамках программы уже поставлены.

Справка УНИАН. Программа обновления локомотивного парка, предусматривающая закупку 509 локомотивов в течение 2012-2016 гг., была утверждена 1 августа 2011 г. Кабинетом министров Украины. Стоимость программы — 28,5 млрд. грн.

«Укрзализныця» рассчитывает привлечь для реализации программы кредит «Внешэкономбанка» (РФ).