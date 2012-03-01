ВОЛЯ обновила интернет-предложение в городах, где используется новый стандарт DOCSIS 3.0

С марта 2012 года ВОЛЯ обновила свое интернет-предложение в тех городах, где услуга предоставляется по технологии DOCSIS 3.0, и ввела новый более доступный по стоимости скоростной интернет-пакет, в котором предлагается скорость 100 Мбит/сек.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА. Ежемесячная абонентная плата за новый интернет-пакет для домашних пользователей «Максимум» составляет 119,90 грн./мес. (включая пользование модемом) с НДС.

Таким образом, обновленная линейка интернет-пакетов с марта включает четыре пакета: «Лайт» (скорость доступа до 2 Мбит/сек., абонплата – 49,90 грн./мес.), «Старт» (до 10 Мбит/сек., 69,90 грн./мес.), «Стрим» (до 30 Мбит/сек., 99,90 грн./мес.) и «Максимум» (до 100 Мбит/сек., 119,90 грн./мес).

А.СИГДА отметила, что одновременно с вводом нового интернет-пакета обновилось и предложение по единой услуге «ТВ+Интернет». Например, абоненты Киева теперь могут выбрать пакеты «ТВ+Интернет» со скоростью доступа до 30 Мбит/сек. и до 100 Мбит/сек. В частности, абонплата за социальный пакет «Україна» со скоростью доступа 30 Мбит/сек. (40 каналов ТВ) составляет 99,90 грн./мес., а со скоростью доступа до 100 Мбит/сек. – 119,90 грн./мес. Для базового пакета «Україна і світ» (более 80 каналов ТВ) это соотношение составляет 119,90 и 149,90 грн./мес. соответственно, для расширенного пакета «Всесвiт» (более 130 каналов ТВ) – 154,90 и 184,90 грн./мес.

При этом абонентам, при выборе не только интернет-пакета со скоростью 100 Мбит/сек., но и пакета 30 Мбит/сек., предоставляется модем стандарта DOCSIS 3.0. для обеспечения большей стабильности и надежности услуги.

Действующие абоненты, желающие повысить надежность и скорость доступа в Интернет, при переходе на пакеты со скоростями до 30 Мбит/с или до 100 Мбит/с имеют возможность, обратившись в компанию, заменить старые модемы и получить в пользование модем стандарта DOCSIS 3.0.

На оборудование, которое компания предоставляет в пользование, распространяется пожизненное сервисное обслуживание. При этом для абонентов, которые ранее приобрели у компании оборудование, действует специальная программа – компания выкупает оборудование и зачисляет эти средства на лицевые счета абонентов.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.