Кабмин утвердил создание управлений «Укртрансинспекции» во всех областях

Кабинет Министров Украины своим постановлением №153 от 29 февраля утвердил создание управлений Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекция»).

Согласно документу, управления «Укртрансинспекции» будут созданы во всех областях Украины, в АР Крым, а также в Киеве и Севастополе.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекция») создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

«Укртрансинспекция» занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.