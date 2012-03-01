Польская PR будет продавать во время Евро-2012 аукционные билеты

Варшава. Польская железнодорожная компания Przewozy Regionalnе (PR) намерена продавать во время проведения в Польше Евро-2012 специальные аукционные билеты, разрешающие неограниченное количество поездок. Стоимость таких билетов составит приблизительно от 25 до 75 евро.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос агентства о специальных предложениях на еврочемпионат для болельщиков.

Согласно сообщению, с самым дешевым билетом можно будет ездить поездами компании в течении трех дней, а самый дорогой позволит ездить в течении всего еврочемпионата от 6 июня до 2 июля.

PR отметила, что болельщики также смогут приобрести билет на 7 дней за 35 евро, отметив, что аукционные билеты будут доступны в рамках услуги Polish Pass (пакет услуг транспорта, жилья и страховки - УНИАН).

Кроме того, по данным компании, болельщики могут воспользоваться действующими традиционными билетами со скидками, в частности, для групповых поездок, которые позволяют купить 3 из 4 билетов со скидкой 30%.

"Предложение доступно во всех поездах PR: REGIO, interREGIO и REGIOekspres, а также таких компаний как: Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie i Arriva RP", - отметила пресс-служба.

Еще один традиционный скидочный билет - REGIOkarnet, который позволяет ездить любые три дня за два месяца, обойдется болельщикам от 17 до 24 евро в зависимости от того, какими поездами пользоваться.

Компания также сообщила, что на Евро-2012 намерена увеличить составы действующих поездов между городами-организаторами еврочемпионата и запустить новые, в частности, на трассах с Варшавы в Бялисток, Люблин и Лодзь, а также в Гдыню (Гданьск) с Лодзи, Катовице и Познаня.

По данным официального веб-сайта PR, самый дешевый одноразовый билет на поезда компании стоит от меньше чем 1 до 17,5 евро, в зависимости от вида поезда и длины маршрута (от 5 до 800 километров, во втором классе).

Как сообщал УНИАН, специализирующая на перевозках между крупнейшими польскими городами и международных железнодорожных пассажирских перевозках госкомпания PKP Intercity намерена продавать на Евро-2012 в рамках Polish Pass специальные билеты от 70 до 230 евро (от 3 до 27 дней).

Справка УНИАН. Поезда PKP Intercity работают под брендами ExpressIntercity (EiC), Express (EX), TLK и ездят быстрее, чем конкурент PR, но стоят дороже: от около 15 до 40 евро.

Принадлежащая польским областным органам самоуправления компания Przewozy Regionalne в прошлом году заняла первое место в Польше по количеству перевезенных пассажиров с 41,5% долей рынка, в то время, как PKP Intercity - около 14%

В тоже время с учетом протяженности перевозок первое место заняла PKP Intercity с более 45% долей против более 36% своего основного конкурента PR.