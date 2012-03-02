Публичная тестовая версия Windows 8 скачана за день более миллиона раз

Число загрузок предварительной версии операционной системы Windows 8 для публичного тестирования (Consumer Preview) превысило один миллион за сутки после запуска, сообщает компания Microsoft в Twitter-микроблоге.

Тестовая версия Windows 8, предназначенная для разработчиков, была представлена еще в сентябре. Тогда за первые сутки разработчики скачали ее более 500 тысяч раз. С того момента в платформу было внесено более 100 тысяч изменений.

С помощью Windows 8 компания Microsoft рассчитывает потеснить конкурентов на быстрорастущем рынке планшетных компьютеров и в то же время не упустить традиционный источник дохода - сегмент персональных компьютеров. Система имеет новый интерфейс Metro для сенсорного управления, схожий с тем, что используется на смартфонах под управлением Windows Phone. Однако это не исключает управления только с помощью клавиатуры и мыши.

Прямую трансляцию конференции по разработке приложений для Microsoft Windows 8, которая состоится в Москве 2 марта, можно будет посмотреть на сайте Digit.ru.

Появление финальной версии операционной системы ожидается ближе к концу текущего года. Она будет доступна как для устройств с архитектурой x86, на базе которой работает большинство персональных компьютеров, так и для планшетов с ARM-процессорами, передает РИА "Новости".