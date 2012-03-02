Кабмин намерен изменить логистику грузоперевозок

Правительство разрабатывает комплексную программу, которая изменит систему логистики внутренних грузоперевозок.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании по противодействию паводкам в Карпатском регионе.

Он отметил, что, в частности, сыпучие грузы должны перевозиться водным транспортом, а автомобильным транспортом — грузы, требующие оперативного сообщения.

«Разве это нормально, что мы зерновозами возим щебень и разбиваем свои дороги, когда существует цепочка - река, и по ней все сыпучие грузы должны перевозиться. Для этого необходимо ее расчистить, восстановить причальное хозяйство и построить инфраструктуру. Но все сыпучие грузы должны перевозиться по реке. Также мощно должна работать железная дорога. И только на то, что требует оперативного сообщения, использовать автомобильный транспорт. Такая серьезная комплексная программа сейчас разрабатывается», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что это будет долгосрочная программа.

Кроме того, Н. АЗАРОВ отметил, что перевозки грузов автомобильным транспортом разрушают автомобильные пути.

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